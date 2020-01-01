Башня Бурдж Халифа в Дубае засияла цветами флага Украины

Во время отъезда президента Зеленского самый большой небоскреб в мире засветился сине-желтым.

Бурдж-Халифа была открыта 4 января 2010 года Facebook

В день отъезда президента Владимира Зеленского из ОАЭ Башня Бурдж Халифа засияла цветами украинского флага. Об этом сообщила пресс-секретарь Юлия Мендель в понедельник, 15 февраля.

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“Во время отъезда президента Владимира Зеленского засветилась Башня Халифа цветами украинского флага“, - написала Мендель в Facebook.

Сам президент Зеленский отъезд из ОАЭ отметил так - “Украина+ОАЭ= дружба“.

Справка: Башня Бурдж Халифа открыта 10 лет назад, но до сих пор является самым высотным и высоким зданием в мире. 828-метровый небоскреб состоит из 163 этажей.