Башня Бурдж Халифа в Дубае засияла цветами флага Украины
Во время отъезда президента Зеленского самый большой небоскреб в мире засветился сине-желтым.
В день отъезда президента Владимира Зеленского из ОАЭ Башня Бурдж Халифа засияла цветами украинского флага. Об этом сообщила пресс-секретарь Юлия Мендель в понедельник, 15 февраля.
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“Во время отъезда президента Владимира Зеленского засветилась Башня Халифа цветами украинского флага“, - написала Мендель в Facebook.
Сам президент Зеленский отъезд из ОАЭ отметил так - “Украина+ОАЭ= дружба“.
Справка: Башня Бурдж Халифа открыта 10 лет назад, но до сих пор является самым высотным и высоким зданием в мире. 828-метровый небоскреб состоит из 163 этажей.
- Напомним, президент Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби.
- В целом, Украина в ОАЭ подписала контракты на $3 млрд.