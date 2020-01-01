"У нас есть план": Укрэнерго отрицает веерные отключения электричества

Энергетики уверяют, что украинцам не грозят массовые отключения из-за нехватки угля.

В текущем зимнем сезоне украинцам не следует опасаться плановых отключений потребителей электроэнергии. Об этом заявил председатель правления компании “Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий на Всеукраинском форуме “Украина 30. Платежка“, пишет Укринформ.

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“Этот осенне-зимний период действительно непростой. Но у нас есть план, как сбалансировать энергосистему. Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое состоялось сегодня в 9:31 утра, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки Центрэнерго, работающие на природном газе“, - сообщил Кудрицкий.

Глава Укрэнерго подчеркнул, что никаких веерных отключений в Украине не планируется.

Сегодня низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для нашей энергосистемы. Но мы понимаем, как с этим риском работать, и у нас есть планы, и на будущее тоже“, - отметил Кудрицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине крайне низкие запасы угля. Это вызывает опасения, что могут начаться веерные отключения энергопотребителей.