В МОЗ рассказали о болезнях, от которых чаще всего умирают украинцы

Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции находятся на четвертом месте в списке причин смерти.

Неврологические болезни попали в пятерку основных причин смерти и инвалидности людей в Украине. Об этом свидетельствуют выводы, полученные экспертами международного исследования Глобального бремени болезней, сообщает в понедельник, 15 февраля, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава в Facebook.

Так, только в 2019 году неврологические заболевания унесли жизни 21 644 граждан Украины (3,1% от общего количества летальных случаев). При этом во всем мире в 2019 году неврологические расстройства вызвали 2,22 миллиона смертей. В европейских странах они заняли третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и вызвали 19,5% от общего количества летальных случаев в 2017 году.

В Украине вышеупомянутый показатель смертности повысился за последние 29 лет на 34% – в 1990 было зафиксировано 14 214 летальных случаев, что составило 2,2% от общего количества.

Наиболее распространенными формами неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертеи среди украинцев, являются болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции.

В Минздраве подчеркивают, что уменьшить бремя этих недугов можно, если избегать факторов риска, к которым относятся:

высокий индекс массы тела

курение;

высокий уровень глюкозы

употребление алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Танзании от неизвестной болезни скончались 15 человек. Болезнь сопровождается рвотой с кровью.

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