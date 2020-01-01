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В МОЗ рассказали о болезнях, от которых чаще всего умирают украинцы

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Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции находятся на четвертом месте в списке причин смерти.
Неврологические заболевания составляют более 3% от общего количества летальных случаев
Неврологические заболевания составляют более 3% от общего количества летальных случаев
pixabay.com

Неврологические болезни попали в пятерку основных причин смерти и инвалидности людей в Украине. Об этом свидетельствуют выводы, полученные экспертами международного исследования Глобального бремени болезней, сообщает в понедельник, 15 февраля, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава в Facebook.

Так, только в 2019 году неврологические заболевания унесли жизни 21 644 граждан Украины (3,1% от общего количества летальных случаев). При этом во всем мире в 2019 году неврологические расстройства вызвали 2,22 миллиона смертей. В европейских странах они заняли третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и вызвали 19,5% от общего количества летальных случаев в 2017 году.

В Украине вышеупомянутый показатель смертности повысился за последние 29 лет на 34% – в 1990 было зафиксировано 14 214 летальных случаев, что составило 2,2% от общего количества.

Наиболее распространенными формами неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертеи среди украинцев, являются болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции.

В Минздраве подчеркивают, что уменьшить бремя этих недугов можно, если избегать факторов риска, к которым относятся:

  • высокий индекс массы тела
  • курение;
  • высокий уровень глюкозы
  • употребление алкоголя.
 

Ранее сообщалось, что в Танзании от неизвестной болезни скончались 15 человек. Болезнь сопровождается рвотой с кровью.

Бледность кожи назвали признаком опасной болезни

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Теги: статистика, болезнь, болезни, украинцы, болезнь Паркинсона
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Источник: korrespondent.net

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