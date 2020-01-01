Во Львове онкологи удалили огромную опухоль в 30 кг

Женщина про опухоль узнала в январе 2021 года.

Два года назад у женщины стал увеличиваться живот. Особого значения пациентка этому не придала. Предположила, что проблема связана с лишним весом Facebook

Львовские онкологи удалили гигантскую опухоль 47-летней женщине. У пациентки было диагностировано редкое образование - липосаркому брюшной области. Операция длилась шесть часов и завершилась успехом. Об этом сообщается на странице Львовского онкологического центра.

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“К нам, во Львовский онкоцентр, обратилась пациентка 47 лет. Два года назад у нее начал расти живот. Особое значение она этому не придала, так как считала, что набрала лишний вес. К своему семейному врачу пришла в январе 2021 и на ультразвуковом обследовании была обнаружена огромная опухоль в животе. По совету своего врача женщина обратилась к хирургам Львовского онкологического центра“, - говорится в сообщении.

Операцию провели в первых числах февраля. Хирурги успешно удалили образование весом в 30 кг.

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“Проведено гистологическое исследование удаленной опухоли и подтверждена липосаркома. Благодаря вовремя и удачно проведенной операции прогноз у пациентки \хороший. Рана зажила без осложнений, а женщина проходит реабилитацию“, - подытожили врачи.

Ранее сообщалось о том, что в доме известного британского хирурга нашли тысячи человеческих костей.