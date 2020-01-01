Древняя пивоварня, Марс и хиджаб: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 15 февраля 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 15 февраля и прошедших выходных.

В США прошел ледяной шторм. В Антарктиде снег стал розовым. Роскосмос показал красочное фото Марса.

На Житомирщине девушку везли к скорой на лошадях. Первая леди Украины примерила хиджаб. Ксения Мишина насмешила снимком в купальнике.

Амулет с кровью Меган Фокс: американский рэпер сделал шокирующее признание. Звезды реалити-шоу снялись в рекламе белья.

На Занзибаре застряли 180 туристов из Украины. В Горловке взорвали "комбата ДНР". На многоэтажке в Киеве образовалась 10-метровая сосулька.

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