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Древняя пивоварня, Марс и хиджаб: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 15 февраля 2021 года.
Деми Роуз снялась обнаженной в лепестках роз
Деми Роуз снялась обнаженной в лепестках роз
instagram.com/demirose
Cмотрите фотогалерею Древняя пивоварня, Марс и хиджаб: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 15 февраля и прошедших выходных.

В США прошел ледяной шторм. В Антарктиде снег стал розовым. Роскосмос показал красочное фото Марса.

На Житомирщине девушку везли к скорой на лошадях. Первая леди Украины примерила хиджаб. Ксения Мишина насмешила снимком в купальнике.

Амулет с кровью Меган Фокс: американский рэпер сделал шокирующее признание. Звезды реалити-шоу снялись в рекламе белья.

На Занзибаре застряли 180 туристов из Украины. В Горловке взорвали "комбата ДНР". На многоэтажке в Киеве образовалась 10-метровая сосулька.

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Теги: звезды шоу-бизнеса, снег, лед, купальник, хиджаб, ДНР, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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