Древняя пивоварня, Марс и хиджаб: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 15 февраля и прошедших выходных.
В США прошел ледяной шторм. В Антарктиде снег стал розовым. Роскосмос показал красочное фото Марса.
На Житомирщине девушку везли к скорой на лошадях. Первая леди Украины примерила хиджаб. Ксения Мишина насмешила снимком в купальнике.
Амулет с кровью Меган Фокс: американский рэпер сделал шокирующее признание. Звезды реалити-шоу снялись в рекламе белья.
На Занзибаре застряли 180 туристов из Украины. В Горловке взорвали "комбата ДНР". На многоэтажке в Киеве образовалась 10-метровая сосулька.
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