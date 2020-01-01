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В Украине выросла летальность от COVID-19

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На фоне уменьшения общего числа смертей, доля умерших из числа зараженных выросла.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Командование Медицинских сил

Ситуация с распространением коронавируса за последние два месяца стабилизировалась, а количество смертей от COVID-19 снизилось почти вдвое. Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

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“Динамика смертельных случаев остается положительной, но темпы падения достаточно медленные. На сегодня смертность упала почти вдвое по сравнению с максимальными значениями начала декабря“, - говорится в сообщении.

В то же время ученые отмечают, что летальность новых выявленных случаев болезни выросла до 2%. Это указывает на то, что тестирование проходят в основном люди с более трудным течением болезни, чем раньше.

nas.gov.ua

nas.gov.ua

Напомним, вирусолог заявил, что более 50% украинцев уже переболели коронавирусом. Просмотров: 185 Переболевшим вакцинироваться не нужно.

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Теги: коронавирус, смерть, НАНУ
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