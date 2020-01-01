Украинцы стали вдвое реже умирать от COVID - НАН

Согласно данным ученых, также стабилизировалось количество новых госпитализаций.

Также в НАН подсчитали, что прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.

Отмечается, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине похожа на показатели соседних стран - Польши и Румынии.

"В Польше количество новых выявлений стабилизировалось на уровне 5,5 тысяч случаев в сутки, а в Румынии - на уровне 2,4 тысячи обнаружений в сутки", - говорится в сообщении.

Только в пяти регионах количество новых случаев растет, в остальных - снижаться. Рост наблюдается в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Напомним, за минувшие сутки в Украине 2332 новых случая COVID-19. При этом выздоровели за день больше украинцев, чем заболели.