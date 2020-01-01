Десятки населенных пунктов оказались в снежной блокаде.

На Прикарпатье 50 сел снегом отрезало от мира

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На Прикарпатье 50 сел снегом отрезало от мира

В Ивано-Франковской области из-за снежных заносов отрезанными от мира оказались 48 населенных пунктов. Особенно сложная ситуация в окрестностях города Галич, сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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“Коломыя (5 населенных пунктов): Джурков, Назирная, Хоросно, Седлище, Малая Каменка. Городенка (11 населенных пунктов): Слободка, Униж, Монастырек, Семеновка, Семаковцы, Михальче, Чортовец, Рогиня, Островец, Михальче, Билка. Галич (14 населенных пунктов): Ганивцы, Остров, Субботов, Демешковцы, Нимшин, Поплавники, Дорогов, Колодиев, Бышев, Сарники, Диброва, Озеряны, Слобода, Риздвяны. Тлумач (13 населенных пунктов): Исаков, Петрив, Сокирчин, Делева, Долина, Гaрасимив, Яковка, Жуков, Прибылов, Гостив, Будзин, Мостыще, Луг. Снятин (5 населенных пунктов): Бучачки, Трофановка, Кулачковцы, Хомяковка, Валенцы“, - сообщает управление ОГА.

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Также отмечается, что еще 12 населенных пунктов отрезаны от мира частично.

Для расчистки дорог в область направлена дополнительная спецтехника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – инженерная машина разграждения и шнекороторный снегоочиститель.

Напомним, под Житомиром девушку доставили к скорой на лошадях. Ни машина “скорой помощи“, ни спецтехника ГСЧС не смогли преодолеть сугробы. Доставить пациентку в больницу получилось только при помощи повозки с запряженными лошадьми.