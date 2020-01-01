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Украинскому самолету разрешили забрать туристов из Занзибара

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Самолет с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines вылетит из Занзибара в Анталию, после чего отправится в Киев.
Самолет SkyUp скоро вылетит на Занзибар
Самолет SkyUp скоро вылетит на Занзибар
SkyUp

Украина получила разрешение на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook в понедельник, 15 февраля.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на Анталию и дальше на Киев. Скоро всех вернем", – рассказал министр.

Ранее в понедельник стало известно, что на Занзибаре застряли около 180 украинцев. Они пожаловались, что не всем обеспечили отель, а те, кому жилье таки предоставили, были поселены в плохих условиях.

В компании SkyUp пояснили, что рейс PQ 6972 Занзибар-Киев не вылетел 13 февраля по техническим причинам. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс, однако рейс не согласовывают третьи страны, над территорией которых должен пролетать самолет.

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Теги: самолет, украинцы, самолеты, Занзибар, Мининфраструктуры, Криклий
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Источник: korrespondent.net

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