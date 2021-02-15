Суд отказался возвращать проспекту Григоренко в Харькове имя Жукова

Проспект в Харькове, который в течение последних годов несколько раз переименовали, все-таки останется проспектом Григоренко.

Второй апелляционный административный суд Харькова отказал местному горсовету в удовлетворении апелляции по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря суда Наталию Мухутдинову.

"Апелляционная жалоба Харьковского городского совета об отмене противоправного решения городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Георгия Жукова оставлена без удовлетворения", - сообщила Мухутдинова.

По ее словам, решение суда первой инстанции, который признал противоправным решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко и присвоении ему имени Жукова, оставлено без изменений.

"Речь идет о решении Харьковского окружного административного суда от 18 июня 2020 года, которым решение городского совета отменено", - уточнила она.

Как известно, в феврале 2020 года горсовет Харькова во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в Харькове в честь маршала Георгия Жукова. Однако 18 июня Харьковский окружной административный суд, рассмотрев иск ВО Свобода, во второй раз отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова как противоправное.

Проспект имени Георгия Жукова в Харькове был переименован в 2016 году в честь генерала и диссидента Павла Григоренко в рамках декоммунизации. Но 19 июня 2019 года сессия Харьковского горсовета проголосовала за возвращение проспекту названия проспекта Жукова.

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