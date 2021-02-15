Среди застрявших на Занзибаре - "уханьская" девушка с собачкой

Анастасия Зинченко вновь не может попасть домой. На этот раз причиной стала поломка самолета.

В числе застрявших на Занзибаре 180 украинцев оказалась и Анастасия Зинченко, которая год назад не могла вылететь из китайского Уханя из-за своей собаки. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Сегодня.

Вместе с мужем - главой ГМСУ Максимом Соколюком - она прилетела отдыхать на Занзибар еще 31 января и планировала вернуться домой 13 февраля.

Последние три дня украинских туристов расселяли в хостелы, но лишь на несколько часов. Многие ночевали где придется.

"Поселили только 90 человек в хостел, а все остальные спали в автобусе или же на улице в отеле. Завтра должны выслать самолет с запчастями и людьми, которые будут чинить этот самолет. Они прилетают рейсовым самолетом, на который нас не пускают, потому что на него уже очередь из 190 человек, которые тоже должны вылетать", – говорит девушка.

Другая застрявшая на Занзибаре туристка из Украины Наталья Шевченко рассказала, что люди за эти дни очень устали.

"Нас, в принципе, кормят, но мы за эти трое суток просто устали. Мы и морально, и физически истощены. У нас есть люди, которые нуждаются в лекарствах от сердца, с нами дети. И у нас остались дома дела, обязанности, и мы должны вернуться домой", - рассказала она.

Туристы также рассказали журналистам, что вернуть их через другие страны невозможно – там требуют тест на коронавирус, а на острове Занзибар нет лаборатории, чтобы его сделать. Образцы для анализа высылают на материк, а результатов приходится ждать 3-4 дня.

Сегодня вечером стало известно, что самолет с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines вылетит из Занзибара в Анталию, после чего отправится в Киев.

Напомним, 20 февраля Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань, где началась вспышка COVID-19. Однако украинку не эвакуировали из Китая из-за собаки. Девушка приняла решение остаться, когда посольство отказало ей в эвакуации из-за животного.

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