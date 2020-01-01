Закрытые телеканалы оспаривают указ Зеленского в Верховном суде

В Верховном суде находятся два иска - от телеканалов NewsOne и ZIK, которые пытаются отменить введенные против них санкции.

В Верховном суде находятся два иска от телеканалов РБК-Украина

Телеканалы NewsOne и ZIK подали в Верховный суд иски о признании противоправным и недействительным указа президента Украины о применении санкций к телеканалам. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает 112 Украина и пресс-служба Верховного суда.

Так, 112 Украина сообщает, что сегодня, 15 февраля, телеканал NewsOne подал в Верховный суд иск о признании противоправным и недействующим указа Зеленского.

А в Верховном суде отметили, что в суд поступил иск от телеканала ZIK (ТРК Новые коммуникации), однако он пока не рассматривался.

"Постановлением от 15 февраля 2021 года по делу №9901/33/21 исковое заявление ООО Телерадиокомпания Новые коммуникации оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления", - сообщает пресс-служба Верховного суда.

Кроме этого, сообщается, что истец не предоставил суду доказательства, подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения СНБО, СБУ, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Напомним, 2 февраля презиент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой" и готовят иски в Верховный суд.

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