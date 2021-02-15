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Стало известно, с кем больше всего торгует Украина

Комментариев: 4
Россия больше не находится на первом месте во внешнем обороте Украины, уступив Китаю. А на все страны ЕС приходится более 40% экспорта-импорта Украины.
Украина больше всего торгует с Китаем
Украина больше всего торгует с Китаем
Getty Images

В минувшем году на Китай приходилась наибольшая доля внешнего оборота Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) - 13,1%, что составило 15 731,3 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отмечается, что в первом квартале доля Китая была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия - 12,5%, за девять месяцев - 12,9%.

Тем временем, Россия опустилась на второе место (10 034,0 млн долларов и 8,4%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (8 411,4 млн долларов, 7,0%), Польша (7 970,1 млн долларов, 6,7%) и США (5 782,8 млн долларов, 4,8%).

Всего на страны ЕС приходится 41% внешнего оборота Украины.

Напомним, в Украине в 2020 году упали экспорт и импорт. Экспорт снизился на 3,5%, а импорт - на 10,8%.

Также сообщалось, что Украина договорилась о промышленном безвизе с ЕС. После подписания соглашения некоторые категории украинской продукции будут иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

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Теги: ЕС, Украина-Россия, Китай, экспорт, Импорт, экономика Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЗaeлoПлacтинку    15.02.2021, 22:42
Оценка:  -19
ЗaeлoПлacтинку
Надо еще железнодорожную колею перевести на европейский стандарт, что бы еще больше увеличить торговлю с Европой и окончательно ликвидировать имперское наследие
Пyтин-Xуйлo    15.02.2021, 22:31
Оценка:  -22
Пyтин-Xуйлo
Это уже устаревшие данные. Теперь торговля с рашей приблизится к нулю после того как раша ввела санкции и перестала покупать украинские колесные пары для вагонов и другие детали. Вся высокотехнологичная украинская продукция теперь будет продаваться в ЕС, а это есть очень хорошо..
WTF2wtf    15.02.2021, 21:36
Оценка:  +5
WTF2wtf
Торговля с россией примерно на уровне с одной Польшей ... и то 57% импорта из россии это углеводородное топливо.
россия вообще теряется на фоне ЕС.
Путин-Xyйло    15.02.2021, 22:49
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
До сих пор пытаются ввозить всякую хибню, типа бытовой химии, которую в Украине достаточно выпускают. И удобрения, поскольку "наши" олигархи их продают дороже чем из ЕС.
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