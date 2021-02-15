Стало известно, с кем больше всего торгует Украина

Россия больше не находится на первом месте во внешнем обороте Украины, уступив Китаю. А на все страны ЕС приходится более 40% экспорта-импорта Украины.

Украина больше всего торгует с Китаем Getty Images

В минувшем году на Китай приходилась наибольшая доля внешнего оборота Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) - 13,1%, что составило 15 731,3 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отмечается, что в первом квартале доля Китая была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия - 12,5%, за девять месяцев - 12,9%.

Тем временем, Россия опустилась на второе место (10 034,0 млн долларов и 8,4%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (8 411,4 млн долларов, 7,0%), Польша (7 970,1 млн долларов, 6,7%) и США (5 782,8 млн долларов, 4,8%).

Всего на страны ЕС приходится 41% внешнего оборота Украины.

Напомним, в Украине в 2020 году упали экспорт и импорт. Экспорт снизился на 3,5%, а импорт - на 10,8%.

Также сообщалось, что Украина договорилась о промышленном безвизе с ЕС. После подписания соглашения некоторые категории украинской продукции будут иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet