Зеленский рассказал о контрактах на $3 млрд с ОАЭ

Глава государства заявил, что его визит в Объединенные Арабские Эмираты принес Украине миллиардные меморандумы и контракты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов на общую сумму от 3 млрд долл. США. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Укринформ.

По его словам, Украина с нетерпением ждет прихода эмиратских инвесторов.

"Заканчиваю официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Возвращаемся в Киев с конкретными и важными договоренностями, которые были достигнуты во время встреч с представителями эмиратского государства и бизнеса ", - отметил глава государства.

Президент, в частности, сообщил, что призвал ОАЭ инвестировать в украинскую экономику.

По его словам, среди прочего речь идет об обеспечении продовольственной безопасности ОАЭ Украиной, "ведь наши черноземы известны во всем мире своими урожаями", а также о меморандуме с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби, который должен "открыть путь для масштабных инвестиций в нашу экономику из Западной Азии".

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии журналистам назвал поездку в ОАЭ одним из прорывных и одним из самых успешных зарубежных визитов Зеленского.

Заместитель главы ОП уточнил, в частности, что эмиратская государственная инвестиционная компания Mubadala подписала три меморандума о взаимопонимании с украинскими правительственными структурами с целью изучения взаимовыгодных инвестиционных возможностей.

Также, по его словам, были подписаны меморандумы по изучению потенциальных инвестиций в сектор зеленой энергетики Украины.

Кроме того, он проинформировал, что государственная компания из ОАЭ Mubadala также подписала ряд меморандумов с украинскими частными компаниями, а именно - с EastOne, Interpipe; Ufuture, Unit.City; Dragon Capital, Fortior, UMG, TAS Group, BGV, Horizon, OdessaGaz, Epicenter, Oshadbank, Mais и Metinvest.

В то же время Жовква отметил, что государственный концерн Укроборонпром заключил соглашения с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более 1 млрд долларов, а во время встречи с главным исполнительным директором DP World президент пригласил компанию расширить свое присутствие в Украине через концессию портов и строительство гостиницы.

"Команда Президента Зеленского получила в ОАЭ беспрецедентный уровень встреч и признание. Этот визит - это действительно победа команды Владимира Зеленского и победа Украины, которая получила еще одного надежного партнера - ОАЭ, отношения с которым развиваются на принципах доверия и взаимоуважения", - подчеркнул Жовква.

Он рассказал, что во время визита Зеленский провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, а также с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Ранее сообщалось, что Украина и ОАЭ подписали документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.

Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

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