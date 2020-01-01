В Раде придумали, как решить проблему "евроблях"

Ввезенные ранее авто предлагается расстаможивать за 1000 евро, а для тех, кто будет ввозить машины в будущем, предлагают снизить установленную ранее цену.

Финансовый комитет Верховной рады наработал два законопроекта по решению проблемы нерастаможенных автомобилей на еврономерах. Об этом на брифинге в понедельник, 15 февраля, после заседания фракции Слуга народа рассказал заместитель главы финкомитета Александр Ковальчук, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что законопроекты касаются автомобилей на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года. В комитете решили снизить стоимость растаможивания до около 1 000 евро.

"Будет стоить в среднем 1 000 евро. Это зависит от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя. То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется. Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "евроблях", - сказал он.

Ковальчук добавил, что комитет продолжит работать в этом направлении, чтобы снизить стоимость растаможивания и для тех, кто будет ввозить "евробляхи" в будущем.

"Что касается тех, кто ввозит сейчас. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно", - сказал нардеп, пояснив, что от этого будет страдать бюджет.

Напомним, в январе Финкомитет Рады согласовал два законопроекта о временном упрощении растаможки автомобилей на иностранных номерах.

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