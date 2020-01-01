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В Раде придумали, как решить проблему "евроблях"

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Ввезенные ранее авто предлагается расстаможивать за 1000 евро, а для тех, кто будет ввозить машины в будущем, предлагают снизить установленную ранее цену.
"Евробляхерам" планируют упростить оформление авто
"Евробляхерам" планируют упростить оформление авто

Финансовый комитет Верховной рады наработал два законопроекта по решению проблемы нерастаможенных автомобилей на еврономерах. Об этом на брифинге в понедельник, 15 февраля, после заседания фракции Слуга народа рассказал заместитель главы финкомитета Александр Ковальчук, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что законопроекты касаются автомобилей на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года. В комитете решили снизить стоимость растаможивания до около 1 000 евро.

"Будет стоить в среднем 1 000 евро. Это зависит от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя. То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется. Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "евроблях", - сказал он.

Ковальчук добавил, что комитет продолжит работать в этом направлении, чтобы снизить стоимость растаможивания и для тех, кто будет ввозить "евробляхи" в будущем.

"Что касается тех, кто ввозит сейчас. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно", - сказал нардеп, пояснив, что от этого будет страдать бюджет.

Напомним, в январе Финкомитет Рады согласовал два законопроекта о временном упрощении растаможки автомобилей на иностранных номерах. 

Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке "евроблях"

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Теги: Таможня, Верховная Рада, законопроект, законопроекты, комитеты ВР, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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