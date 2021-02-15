Витренко просит уволить Коболева и Наблюдательный совет "Нафтогаза"

Витренко предлагает провести аудит эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины"" и всех предприятий, входящих в Группу Нафтогаз.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгаю безотлагательно вынести на рассмотрение Кабмина вопрос об увольнении главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, а также расторжения контрактов с членами наблюдательного совета компании. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает LB.ua.

И.о. министра наводит ряд причин, которые, по его мнению, являются основаниями для увольнения Коболева и Наблюдательного совета. В частности, якобы "Нафтогаз" не выполнил показатель добычи газа в 2020 году, который был утвержден Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины и предусматривал наращивания до конца 2020 года добычи отечественного природного газа в 27,6 млрд м3.

И.о. министра также пишет, что компания планирует сокращать показатели добычи газа следующие пять лет. Якобы прогнозируемые объемы добычи природного газа в 2025 году составят от 9,9 млрд м3 до 12,5 млрд м3 по разным сценариям.

Кроме того, в письме речь идет о нарушениях, которые Госаудитслужба обнаружила в деятельности "Нафтогаза" в 2018-2019 годах.

"Последние привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн.", - пишет Витренко.

Также, он упомянул, что Офис налогоплательщиков обнаружил нарушения в "Укртрансгаз", которые привели к занижению уплаченных АО "НАК" Нафтогаз Украины" дивидендов на сумму 35,2 млрд гривен.

"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК" Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей ", - говорится в письме.

Напомним, Верховная Рада опять не поддержала назначение Юрия Витренко вице-премьером - министром энергетики.

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