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Арестович обосновал появление Кравчука на каналах РФ

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Леонид Кравчук может отказаться от участия в эфире российского телевидения, но может и донести свою точку зрения, говорит спикер ТКГ.
Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович
Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович
COWO.guru

Главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбасса Леонида Кравчука не следует осуждать за выступление на российских каналах. Он доносит украинскую позицию. Об этом в понедельник, 15 февраля, в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил спикер ТКГ Алексей Арестович.

Он отметил, что Леониду Кравчуку не нужно напоминать про необходимость защищать Украину.

"Другое дело, что он использует разные возможности донести до разных целевых, в том числе до российской целевой аудитории украинскую точку зрения. Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают в эфир какого-то там Пушилина? Его же не предупреждают об этом", - заявил Арестович.

Сам Арестович поставил встречный вопрос: "можно ли судить Кравчука за такой поступок, если он хочет донести до российского населения, которое смотрит российское телевидение, украинскую позицию, несмотря на то, что они привлекают Пушилина, который для самого Леонида Кравчука квалифицируется как террорист? Ну что мы должны санкции против него ввести?".

На уточнение ведущего программы "мог ли отказаться Кравчук от участия в эфире "Россия-1?", спикер ТКГ ответил, что "мог отказаться, а мог использовать эфир, чтобы довести свою правоту".

Ранее Кравчук заявил, что США формируют новую стратегию действий по Донбассу против России. 

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский отправил на Донбасс военное руководство из-за гибели троих украинских военных - капитана Александра Войтенко и старших солдат Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко.

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Теги: Россия, телевидение, Кравчук, донбасс, ТКГ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mrexxohh    16.02.2021, 03:23
Оценка:  -22
mrexxohh
Немедленно нужно ввести санкции против Кравчука!Он совершил госизмену и подверг опасности национальную безопасность!!!
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