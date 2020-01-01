В оккупированом Луганске произошел взрыв на газопроводе

В настоящее время специалисты газовой службы пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод.

На газораспределительном узле на востоке оккупированного Луганска произошел взрыв. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров", - уточняется в сообщении.

"Луганскгаз" дополнил, что авария затронула газопровод среднего давления диаметром 400 мм.



Никто не пострадал. Огонь удалось потушить, пожар ликвидировали без отключения потребителей от системы подачи газа.

Ранее мы писали о том, что названа причина взрыва в ТЦ Майдан в Черновцах.

Также добавим, что в Киеве у школьницы на руке взорвались смарт-часы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet