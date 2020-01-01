Самолет с украинцами вылетел из Занзибара

После трех суток задержки рейса, самолет SkyUp с украинскими туристами на борту смог вылететь из Занзибара. Он направляется в Борисполь. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Громадське .

Согласно данным компании SkyUp, самолет рейса PQ1972 приземлится в аэропорту Борисполь в 7.20 вторника, 16 февраля.

В то же время туроператор Kompas Ukraine сообщил пассажирам, что поскольку рейс выполняется через Анталию, багаж придется пока частично оставить на Занзибаре - людей попросили взять в ручную кладь зимнюю одежду, которая пригодится при прибытии в Киев.

Тем не менее, представители SkyUp эту информацию опровергли, сообщив, что самолет забрал весь багаж - якобы после взлета поступило сообщение, что все вещи погрузили на борт.

Напомним, ранее сообщалось, что около 180 украинцев не смогли вылететь из африканского острова Занзибар. Позже SkyUp объяснил, что по техническим причинам рейс SkyUp Airlines Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. А когда неисправность устранили, нужно было вносить изменения в маршрут, а также получить новые разрешительные документы от стран, границы которых пересекает самолет.

Напомним, в числе застрявших на Занзибаре 180 украинцев оказалась и Анастасия Зинченко, которая год назад не могла вылететь из китайского Уханя из-за своей собаки.