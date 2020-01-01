После трагедии в Жовковской больнице уволили главврача

В Жовкве на Львовщине, в ноябре прошлого года из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерли два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Глава города Жовквы Олег Вольский уволил Игоря Шевцива - главного врача местной центральной районной больницы, в которой в ноябре прошлого года из-за обесточивания умерли двое пациентов подключенных к аппаратам ИВЛ. Распоряжение Олега Вольского, опубликованно в понедельник, 15 февраля, в Facebook.

"Согласно выданному мной распоряжению - с 15 февраля 2021 года уволен Шевцив Игорь Евгеньевич с должности директора КНП "Жовкивская больница" ("Жовкивская ЦРБ"). Следующий этап - проведение открытого конкурса для определения нового руководителя учреждения, о котором сообщим позже", - написал Вольский.

Сообщается, что обязанности директора больницы будет исполнять заместитель Владимир Боровик.

Как рассказал сам Шевцив Zaxіd.net, что увольнение было общим решением вместе Вольским. Врач надеется в дальнейшем остаться работать в больнице.

"Это было общее решение. Я написал заявление. Пока я уволился с должности главного врача. Дайте я определюсь и тогда все всем расскажу. Если меня возьмут, то остаюсь", - сказал Шевцив.

Напомним, что полиция расследовала смерть двух пациентов на ИВЛ. В больнице в Жовкве полтора часа не было электричества. В учреждении имеются два электрогенератора, но их во время отключения не задействовали.

Позже стало известно, что в смерти пациентов на ИВЛ комиссия подозревает администрацию больницы.

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