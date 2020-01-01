Зеленский дал десять дней, чтобы выяснить кто виноват в гибели трех военных

До конца месяца ВСУ должны проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения.

Президент Владимир Зеленский назвал три версии подрыва военных Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко на Донбассе 14 февраля: это нарушение правил обращения с боеприпасами, теракт или небрежное отношение к службе. Об этом в понедельник, 15 февраля, глава президент написал в Telegram.

Отмечается, что военные подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 9.20 утра 14 февраля военные перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9.30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место ЧП, но спасти людей не смогла.

По словам Зеленского, он ждет имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы.

Также президент дал задание руководству ВСУ: провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдение правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами; до конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразны мины - снять, указав это в соответствующих документах; продолжить разминирование еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные.

Отмечается, что Госбюро расследований начало расследовать дело.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарана и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели военных.

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