Главное 15 февраля: Успех Зеленского и снижение COVID-смертности

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Украинцы под руководством президента утвердили ряд стратегических соглашений с ОАЭ, Украина по эпидемпоказателям приблизилась к соседним государствам. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Зеленский подписал в ОАЭ контрактов на миллиарды

Эмираты готовы вкладывать инвестиции в экономику Украины, в частности, из-за плодородных черноземов. Об этом стало известно в ходе визита в ОАЭ президента Владимира Зеленского. Замглавы ОП назвал поездку Зеленского в Эмираты одной из самых успешных среди зарубежных визитов. В частности, были подписаны три меморандума с инвестиционной госкомпанией Mubadala о взаимовыгодном партнерстве.

Летальность от коронавируса в Украине упала почти в два раза

По информации НАН, ситуация с новыми госпитализациями стабилизировалась. При этом доля позитивных тестов перестала уменьшаться и остановилась на показателях в 19,9% по числу положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев заболевания. Сейчас COVID-ситуация в Украине напоминает картину в соседних странах - Польше и Румынии.

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В суд попал первый обвинительный документ по Майдану

Сообщено обвинение двум лицам, находящимся в международном розыске за похищение 21 января 2014 года из Александровской клинической больницы в Киеве и пытки над активистами Евромайдана Луценко И.В. и Вербицким Ю.Т. Также подозреваемым вменяют убийство последнего и незаконное препятствование проведению демонстраций.

Экономика в 2020 году упала больше, чем предполагалось

Госстат оценил падение ВВП в четвертом квартале 2020 года с 3,5 до 0,7%, во втором квартале этот показатель достигал 11,4%. По сравнению с третьим кварталом, макроэкономический показатель вырос на 0,8%, ранее он держался на уровне 8,5%.

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Украина рассчитывает выполнить бюджет без помощи МВФ

Руководитель комитета по вопросам налогов и таможни Данил Гетманцев отметил, что у Украины есть все ресурсы и возможности для выполнения бюджетных обязательств. При этом переговоры с миссией МВФ, по его словам, не имели положительного итога, но страна сможет выполнить бюджет и без нее.

Цена газа на АЗС пробила психологический барьер

Стоимость сжиженного газа в Украине составила 15,08 гривен. Так, в сети WOG автогаз стал дороже на 30 коп./л и достиг цены в 15,78 грн/л. Сеть AMIC повысила стоимость на 40 коп./л до 14,85 грн/л. Также газовый тариф поднялся на 40 коп./л на АЗС Автотранс, Primeи Авантаж 7.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, с кем больше всего торгует Украина.

