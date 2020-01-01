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Оккупанты в ООС за сутки трижды обстреляли украинские позиции

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Были применены гранатометы и пулемет, потерь в ВСУ нет.
Сепаратисты три раза нарушили тишину
Сепаратисты три раза нарушили тишину
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В минувшие сутки, 15 февраля, на большинстве участков ответственности украинских подразделений на фронте сохранялась тишина.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, близ Славного в зоне ответственности тактической группы Восток оккупанты открывали неприцельный огонь в сторону позиций ВСУ из станкового противотанкового гранатомета. А возле Опытного сепаратисты стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности тактической группы Север у населенного пункта Светлодарск боевики совершили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Защитники нанесли ответный удар, открыв огонь в сторону позиций противника.

О фактах нарушений было уведомлено ОБСЕ. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не зафиксировано. В начале текущих суток, 16 февраля, на фронте наблюдалась тишина, нарушений не было. Обстановка остается контролированной украинскими бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что ОБСЕ нашла десятки “Градов“ боевиков возле линии фронта.

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Теги: бойцы, ОБСЕ, противник, сепаратисты, обстрелы, ООС, военные
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