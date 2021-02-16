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Насколько стал богаче нардеп Лещенко в январе: Озвучена зарплата

Комментариев: 3
Стало известно, сколько Сергей Лещенко заработал в Укрзализныце за январь.
Сергей Лещенко
Сергей Лещенко
facebook.com/leshchenko.ukraine

В январе 2021 года депутат, в прошлом - журналист Сергей Лещенко разжился в Укрзализныце третью миллиона.

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Об этом стало известно из декларации, появившейся в открытом доступе.

Так, в графе “Доходы, в том числе подарки“ указана сумма в 332 063 грн. Источником выплат значится АТ Укрзализныця, где Лещенко числится членом наблюдательного совета.

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Ранее сообщалось, что Сергей Лещенко задекларировал квартиру, стоимостью в 7 млн грн. Площадь жилища составила 192 кв. м.

Напомним, также мы писали, что стала известна зарплата главы “Укрзализныци“. Оклад руководителя “Укрзализныци“ Владимира Жмака составляет 625 тыс. гривен в месяц.

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Теги: Укрзализниця, доходы, декларация, нардеп
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Комментариев (3)
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nazareth_fed    16.02.2021, 10:56
Оценка:  +2
nazareth_fed
Шановний, таке поняття як сумління вам невідоме? Яскравий приклад продажного коритчика
МонШер    16.02.2021, 10:24
Оценка:  +4
МонШер
Там раньше воровали от 300 тыс до 3 лямов ежедневно. А ему 300 тыс - раз в месяц, чтобы не воровали? Вроде бы логично, но по факту воровать продолжают - а 300 тыс - ежемесячная затычка в рот.
Путин-Xyйло    16.02.2021, 10:08
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
За чем "наблюдает" этот член в Укрзализныце где уровень воровства на всех уровнях просто зашкаливает!
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