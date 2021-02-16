Насколько стал богаче нардеп Лещенко в январе: Озвучена зарплата

Стало известно, сколько Сергей Лещенко заработал в Укрзализныце за январь.

В январе 2021 года депутат, в прошлом - журналист Сергей Лещенко разжился в Укрзализныце третью миллиона.

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Об этом стало известно из декларации, появившейся в открытом доступе.

Так, в графе “Доходы, в том числе подарки“ указана сумма в 332 063 грн. Источником выплат значится АТ Укрзализныця, где Лещенко числится членом наблюдательного совета.

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Ранее сообщалось, что Сергей Лещенко задекларировал квартиру, стоимостью в 7 млн грн. Площадь жилища составила 192 кв. м.

Напомним, также мы писали, что стала известна зарплата главы “Укрзализныци“. Оклад руководителя “Укрзализныци“ Владимира Жмака составляет 625 тыс. гривен в месяц.

