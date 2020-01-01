Суд арестовал двух украинцев, завербованных ФСБ РФ

Мужчин уже взяли под стражу.

Суд принял решение арестовать двух украинцев, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. По данным следствия, их завербовала ФСБ. Подробности передает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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В сообщении указывается, что по ходатайству прокуратуры суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в государственной измене в виде содержания под стражей. Также был установлен залог в сумме 181,6 тыс грн.

В прокуратуре напомнили, что в сентябре 2020 года 36-летний и 40-летний жители Энергодара начали сотрудничать со спецслужбами РФ. Украинцы получали от ФСБ задания, касающиеся сбора информации о месте дислокации военнослужащих ВСУ.

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Получив очередное задание, обвиняемые пытались купить в одной из военных частей Донецкой области секретную информацию об использовании военной техники в рамках проведения АТО/ООС. За это они предлагали сумму в $1 тыс, сами же должны были получить от РФ $4 тыс.

Ранее сообщалось, что Арестович обосновал появление Кравчука на каналах РФ.