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Кому доверяют украинцы: Опубликован свежий рейтинг политиков

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Олег Ляшко и Петр Порошенко лидируют в списке недоверия.
Кому доверяют украинцы: Опубликован свежий рейтинг политиков
Кому доверяют украинцы: Опубликован свежий рейтинг политиков
УНИАН

Стало известно, кому больше всего доверяют украинцы в феврале. Лидером списка оказался действующий президент Владимир Зеленский. Свежий рейтинг политиков был опубликован “Info Sapiens”.

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Так, Владимиру Зеленскому доверяют 34% опрошенных. При этом 57% заявили, что скорее не доверяют президенту или полностью не доверяют.

На втором месте находится спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ему доверяют 30% граждан, недоверие выразили 50%. Замыкает тройку мэр Киева Виталий Кличко, с уровнем доверия-недоверия в 26% против 57% соответственно.

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Стоит отметить, что больше всего украинцы не доверяют Олегу Ляшко (78%, а доверие — 16%), а также экс-президенту Петру Порошенко (75% при доверии в 19%). Затем идет Виктор Медведчук. Ему не доверяют 71% респондентов, а доверяют — 16%.

Рейтинг доверия
Рейтинг доверия
Info Sapiens

Ранее стал известен актуальный президентский рейтинг. Если бы выборы проходили в начале февраля, то большинство голосов получил бы Владимир Зеленский. Затем идет Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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Теги: политики, рейтинг, доверие, Владимир Зеленский, президент
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