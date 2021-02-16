Степанов о попытках срыва вакцинации: “Открывает путь прививке РФ”
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о попытках срыва COVID-вакцинации в Украине. Это открывает путь российской прививке. Об этом глава Минздрава заявил на брифинге.
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Так, по словам политика, Украина начинает терять доверие производителей вакцин от коронавируса.
“Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это, в свою очередь, открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают”, — сказал Степанов.
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Глава Минздрава отметил, что российскому препарату нечего делать в Украине. Его позиция — не допустить на рынок COVID-вакцину из РФ.
Как сообщалось ранее, в Украине снизилось количество больных коронавирусом.