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Степанов о попытках срыва вакцинации: “Открывает путь прививке РФ”

Комментариев: 1
Украина начинает терять доверие производителей препаратов от коронавируса, заявил министр.
Степанов о попытках срыва вакцинации: “Открывает путь прививке РФ”
Степанов о попытках срыва вакцинации: “Открывает путь прививке РФ”
Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о попытках срыва COVID-вакцинации в Украине. Это открывает путь российской прививке. Об этом глава Минздрава заявил на брифинге.

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Так, по словам политика, Украина начинает терять доверие производителей вакцин от коронавируса.

“Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это, в свою очередь, открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают”, — сказал Степанов.

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Глава Минздрава отметил, что российскому препарату нечего делать в Украине. Его позиция — не допустить на рынок COVID-вакцину из РФ.

Как сообщалось ранее, в Украине снизилось количество больных коронавирусом.

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Теги: Минздрав, вакцина, коронавирус, COVID-19, Россия, прививка
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Комментариев (1)
skh    16.02.2021, 11:13
Оценка:  -22
skh
Степашка, о каких попытках срыва ты глаголишь, в Украине уже второй день во всю идёт вакцинация, тобою объявленная, трепло ты дешевое. Сам просрал всё, а виновата РФ, как всегда. "открывает путь российской прививке." так её же нет или всё таки есть?
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