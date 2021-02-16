Степанов о попытках срыва вакцинации: “Открывает путь прививке РФ”

Украина начинает терять доверие производителей препаратов от коронавируса, заявил министр.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о попытках срыва COVID-вакцинации в Украине. Это открывает путь российской прививке. Об этом глава Минздрава заявил на брифинге.

Читай также: В Украине выросла летальность от COVID-19

Так, по словам политика, Украина начинает терять доверие производителей вакцин от коронавируса.

“Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это, в свою очередь, открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают”, — сказал Степанов.

Читай также: Кому доверяют украинцы: Опубликован свежий рейтинг политиков

Глава Минздрава отметил, что российскому препарату нечего делать в Украине. Его позиция — не допустить на рынок COVID-вакцину из РФ.

Как сообщалось ранее, в Украине снизилось количество больных коронавирусом.