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На Луганщине пожарные писали ложные отчеты вместо тушения огня

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Правоохранители расследуют фальсификацию отчетов о ликвидации летних пожаров на Луганщине.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГСЧС

Правоохранители вручили подозрение начальнику одного из отделов Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

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Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, ему инкриминируют подстрекательство к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц. При этом пятеро его подчиненных обвиняются непосредственно в совершении подлога.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что пожарные инспекторы по указанию своего руководителя фальсифицировали акты о ликвидации пожаров, чтобы создать видимость своей успешной работы в глазах органов власти, СМИ и общества в целом.

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В отчетной документации злоумышленники указывали ложные данные, в частности о тушении пожара в садоводческом товариществе “Озеро Волчье“ в Новоайдарском районе. Как выяснили следователи, тушение пожара там не осуществлялось, а 46 актов о пожарах были фальсифицированы.

Напомним, в Николаеве присваивали деньги за ремонт поездов УЗ. Подрядчик в сговоре с чиновниками выполнил только косметический ремонт двигателей, а присвоил за это 2,5 млн грн.

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Теги: пожар, ГСЧС, Луганская область, Офис Генпрокурора
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