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Арестович резко высказался Геращенко: “Уровень женской ПТУшной общаги”

Комментариев: 11
После перепалки депутат от “ЕС” покинула эфир.
Арестович резко высказался Геращенко: “Уровень женской ПТУшной общаги”
Арестович резко высказался Геращенко: “Уровень женской ПТУшной общаги”
Кадр из видео

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович на одном из шоу резко высказался о партии “Европейская солидарность”. Общаясь с ее депутатом Ириной Геращенко, он заявил, что сила опустилась до уровня “женской ПТУшной общаги”. Слова прозвучали в эфире канала “ICTV”.

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На шоу Арестович обвинил “Европейскую солидарность” в том, что она открыто работает согласно российским нарративам и против информационной безопасности Украины. Спикер ТКГ также обвинил партию во лжи относительно ситуации на фронте.

“Следующий канал, который нужно закрывать, — это ваш (“Прямой”)”, — сказал он.

По словам Арестовича, на нем часто обсуждают внешний вид президента Владимира Зеленского. Мол как на нем смотрится бронежилет, или же военная каска.

“Да вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУшной такой. И вы нам о стандартах политики говорите?”, — сказал советник главы Офиса президента.

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В ответ Геращенко решила обвинить Арестовича в сексизме и хамстве. С таким заявлением выступил и ведущий, а также глава партии “Голос” Кира Рудык. В ответ политик отметил, что высказывание о “женской общаге” было не о Геращенко, а конкретно о всей партии “Европейская солидарность”.

Несмотря на это, Геращенко снова обвинила Арестовича в сексизме и покинула студию.

Ранее стал известен свежий рейтинг политиков, которым больше всего доверяют украинцы.

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Теги: Алексей Арестович, Ирина Геращенко, сексизм, Европейская солидарность, ТКГ, Офис президента
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Комментариев (11)
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Carelessangel    16.02.2021, 12:43
Оценка:  +1
Carelessangel
ооо дырка геращенко еще та дырка
verbion    16.02.2021, 12:20
Оценка:  -23
verbion
Херащенко обычная политическая подстилка была и будет. На эту дрянь просто не надо обращать внимание, а спорить с ней всё равно что спорить с черноротой бабой на базаре
Woodbrother    16.02.2021, 12:41
Оценка:  -2
Woodbrother
Вам на москве конечно виднее.
Woodbrother    16.02.2021, 12:17
Оценка:  0
Woodbrother
Клоунское хамство сейчас в моде. Народ реально любит быдлячество из подворотни. Тренд нынче такой долбанный
МаксимУм    16.02.2021, 12:04
Оценка:  +5
МаксимУм
73-летняя мать народного депутата "Европейской солидарности" Ирины Геращенко и ее 71-летняя свекровь приобрели два дома по соседству на самом берегу реки Десна.
Также в декларации указано, что в 2019 году в том же селе Летки Броварского района Киевской области, дом почти на 300 кв.м. смогла приобре
МаксимУм    16.02.2021, 12:05
Оценка:  +3
МаксимУм
Согласно электронной декларации депутата Геращенко за прошлый 2019 год, всей недвижимостью в ее семье полностью владеет ее муж Антон Зацепин. Сама нардеп не отразила тот факт, что ее муж приобрел в прошлом году дом под Киевом.
Woodbrother    16.02.2021, 12:19
Оценка:  -1
Woodbrother
Напишите лучше про богатства Арестовича. Это сейчас более актуально и интересно. Клоуны сейчас жируют и богатеют просто как на дрожжах
antonio111333    16.02.2021, 12:10
Оценка:  -21
antonio111333
с такими пенсиями почему бы и нет
МаксимУм    16.02.2021, 11:55
Оценка:  +6
МаксимУм
Значит не мне одному показалось что пєдро скоро будет кричать - пуйло, введи вайска...
antonio111333    16.02.2021, 11:53
Оценка:  -22
antonio111333
подстилка в левый сапог
antonio111333    16.02.2021, 12:04
Оценка:  -21
antonio111333
а вот с минусами и подстилка правого сапога

ха-ха !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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