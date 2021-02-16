Арестович резко высказался Геращенко: “Уровень женской ПТУшной общаги”

После перепалки депутат от “ЕС” покинула эфир.

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович на одном из шоу резко высказался о партии “Европейская солидарность”. Общаясь с ее депутатом Ириной Геращенко, он заявил, что сила опустилась до уровня “женской ПТУшной общаги”. Слова прозвучали в эфире канала “ICTV”.

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На шоу Арестович обвинил “Европейскую солидарность” в том, что она открыто работает согласно российским нарративам и против информационной безопасности Украины. Спикер ТКГ также обвинил партию во лжи относительно ситуации на фронте.

“Следующий канал, который нужно закрывать, — это ваш (“Прямой”)”, — сказал он.

По словам Арестовича, на нем часто обсуждают внешний вид президента Владимира Зеленского. Мол как на нем смотрится бронежилет, или же военная каска.

“Да вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУшной такой. И вы нам о стандартах политики говорите?”, — сказал советник главы Офиса президента.

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В ответ Геращенко решила обвинить Арестовича в сексизме и хамстве. С таким заявлением выступил и ведущий, а также глава партии “Голос” Кира Рудык. В ответ политик отметил, что высказывание о “женской общаге” было не о Геращенко, а конкретно о всей партии “Европейская солидарность”.

Несмотря на это, Геращенко снова обвинила Арестовича в сексизме и покинула студию.

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