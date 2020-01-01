В трех регионах Украины затруднен проезд на трассах

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, в связи с этим ограничено движение.

Ограничения введены в связи с ликвидацией последствий непогоды facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украине коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопадов. В трех регионах ограничили движение, чтобы снегоуборочная техника могла расчистить дороги.

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Об этом стало известно из сообщения ГСЧС.

Речь идет, в первую очередь, о крупногабаритном и большегрузном транспорте. Так, по состоянию на утро 16 февраля, ограничения действовали на:

Автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (отрезок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка) на Волыни;

Автодороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка) в Ивано-Франковской области;

На трассах регионального значения Т-18-06 Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны, Т-18-15 Дубно-Млинов, Т-18-17 Бережница-Деражне-Клевань, Т-18 – 24 Дерманка-Корец в Ровенской области.

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Также спасатели сообщили, что за сутки из снежных заносов было вызволено 128 транспортных средств. В целом за период непогоды освободили 2 749 единиц транспорта. Помощь спасателей понадобилась 5 335 украинцам, из них 240 – за сутки.

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