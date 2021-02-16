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На Одесчине поймали командира ДРГ боевиков

Комментариев: 1
Он участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области.
Задержанный подозреваемый
Задержанный подозреваемый
ssu.gov.ua

В Одесской области Служба безопасности Украины задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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Установлено, что задержанный в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области. В дальнейшем он принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого “3-го Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ“ как командир разведывательно-диверсионной группы.

На подконтрольную Украине территорию боевик прибыл для выполнения разведывательных задач.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 258-3 УК Украины (Участие в террористической организации или группе). Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Киеве СБУ задержала политтехнолога, который оказался бывшим “заместителем министра информации“ террористической организации “ДНР“.

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Теги: Одесская область, СБУ, боевик
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Комментариев (2)
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Операторська    16.02.2021, 11:54
Оценка:  +8
Операторська
років 20 хоч світить і дадуть ? краще б повісити привселюдно ...
Woodbrother    16.02.2021, 12:50
Оценка:  0
Woodbrother
При клоунах наши суды всех сепаров и на рассейских военных преступников стабильно отпускают. Увы, это реальность. По судам таскают и садят только наших воинов и волонтеров. Такое ощущение, что судилкины - не граждане Украины.
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