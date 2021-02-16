Расстрелы на Майдане: Венедиктова обещает приговоры в этом году

В Офисе Генпрокурора обещают посадки до конца года.

Приговоры в деле о расстрелах на Майдане в феврале 2014-го могут появиться уже в году текущем. Об этом в своем видеообращении заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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“В прошлом году мы значительно активизировали следствие в этих процессах. Под процессуальным руководством прокуроров сообщено о подозрении 42 лицам – это втрое больше, чем в 2019 году. Среди них 24 работника органов внутренних дел, трое прокуроров, пятеро судей, десять гражданских лиц“, - рассказала она.

По ее словам, в течение минувшего года суды заочно арестовали 31 подозреваемого, что дает возможность начать в их отношении процедуру экстрадиции, а также проводить специальное досудебное расследование.

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Заочное следствие уже ведется в отношении бывших руководителей страны – экс-главы СБУ и его первого зама, экс-министров обороны, внутренних дел, командующего внутренних войск и других чиновников топ-уровня. Они подозреваются превышении власти, организации умышленных убийств 62 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, а также других преступлениях.

По словам Внедиктовой, сейчас Офис Генпрокурора обеспечивают обвинение в 95 судебных делах Майдана в отношении 195 человек.

Среди перспектив на этот год – завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на ул. Институтской 20 февраля 2014 года. Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор к концу 2021-го, - заявила Венедиктова.

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В планах ОГП также начало заочного суда над бывшими руководителями страны за события 18-20 февраля 2014 года, а также в отношении так называемых “титушек“.

Для этого нам очень необходимо законодательно окончательно урегулировать процедуру “заочного осуждения“, чтобы четко определить процессуальную категорию международного розыска и иметь возможность в полной мере на практике применять институт специального предварительного расследования и судебного разбирательства, - отметила Генпрокурор.

Напомним, в начале февраля прокуроры Департамента “по делам Майдана“ сообщили о подозрении бывшему судье одного из районных судов г. Киева.