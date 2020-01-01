Украина собирается ввозить рыбу из Британии

Утвержден сертификат на импорт рыбных продуктов.

Украина сможет импортировать рыбу из Великобритании. Соответствующий сертификат на ввоз был утвержден британским департаментом окружающей среды.

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Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Уточняется, что после выхода Британии из ЕС Украине нужно заново с ней согласовывать сертификаты для двухсторонней торговли. При этом Украина намерена показать зарубежному бизнесу преимущества сделки. Задача состоит в том, чтобы в выигрыше остались обе стороны.

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Руководитель ведомства Владислава Магалецкая говорит, что Украина работает в режиме 24/7. Все для того, чтобы украинские предприниматели и потребители получили лучшие условия от такого сотрудничества.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, с кем больше всего торгует Украина.

