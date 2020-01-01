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Украина собирается ввозить рыбу из Британии

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Утвержден сертификат на импорт рыбных продуктов.
Украина будет ввозить рыбу из Британии. Фото иллюстративное
Украина будет ввозить рыбу из Британии. Фото иллюстративное
depositphotos.com

Украина сможет импортировать рыбу из Великобритании. Соответствующий сертификат на ввоз был утвержден британским департаментом окружающей среды.

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Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Уточняется, что после выхода Британии из ЕС Украине нужно заново с ней согласовывать сертификаты для двухсторонней торговли. При этом Украина намерена показать зарубежному бизнесу преимущества сделки. Задача состоит в том, чтобы в выигрыше остались обе стороны.  

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Руководитель ведомства Владислава Магалецкая говорит, что Украина работает в режиме 24/7. Все для того, чтобы украинские предприниматели и потребители получили лучшие условия от такого сотрудничества.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, с кем больше всего торгует Украина.

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Теги: торговля, рыба, Британия, Импорт
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