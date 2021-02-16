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Рада попросила усилить санкции против РФ за аннексию Крыма

Комментариев: 2
Принято соответствующее постановление.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/

Сегодня, 16 февраля, Верховная рада приняла постановление №4655, в котором Украина просит мировое сообщество усилить санкции против России за аннексию Крыма. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.

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За принятие постановления №4655 проголосовали 314 народных депутатов.

Нардепы призвали мировое сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ до полного прекращения вооруженной агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

Также нардепы призвали мировое сообщество помочь освободить украинцев, которых незаконно удерживают в России; противодействовать милитаризации Крымского полуострова; потребовать от России предоставить заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного оружия. 

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Рада призвала применять все возможные санкции к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, оккупационной власти, причастным к оккупации территорий Украины и к системным нарушениям прав человека.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что ВСУ должны отвечать на каждый выстрел боевиков.

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Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, санкции
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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    16.02.2021, 12:41
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Очередная "красная тряпка" для ватных быков пасущихся на данном ресурсе.
МонШер    16.02.2021, 12:41
Оценка:  -1
МонШер
Попрошайки просят!!! Я согласен сидеть без света ( есть лучина) и без газа( есть дрова) - прекратите контакты с агрессором!!! Вы на войне или в говне???
Lyonya-Space    16.02.2021, 12:43
Оценка:  0
Lyonya-Space
О, а вот и первое рогатое!
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