В Украине регистрируют COVID-вакцину, которую одобрила ВОЗ

Заявка на регистрацию была подана 15 февраля, в понедельник.

В Украине регистрируют COVID-вакцину AstraZeneca. Этот препарат был уже одобрен ВОЗ. Подробности передает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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В сообщении говорится, что Государственный экспертный центр Минздрава получил заявку о государственной регистрации препарата от коронавируса 15 февраля, в понедельник.

В Центре общественного здоровья отметили, что также 15 февраля ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) одобрила AstraZeneca для экстренного применения. Это значит, что использование данной вакцины было одобрено для программы COVAX.

Стоит отметить, что AstraZeneca является англо-шведским препаратом. ВОЗ одобрила два варианта вакцины, один из которых производится совместно с Южной Кореей, а другой — в индийском институте.

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Эксперты рекомендуют применять AstraZeneca для людей от 18 лет. Исследование установило, что эффективность вакцины находится на уровне в 63,09%. Препарат прост в хранении, потому подходит для небогатых стран, указывали в ВОЗ.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил о попытках срыва вакцинации Украины, что открывает путь прививке из РФ.



