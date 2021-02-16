В Кривом Роге угрожали взорвать квартиру родителей Зеленского

Местный житель сказал, что недоволен своей маленькой пенсией.

В Кривом Роге полицейские задержали 59-летнего местного жителя, который угрожал взорвать квартиру в многоэтажке. Об этом проинформировал отдел коммуникации Нацполиции Днепропетровской области.

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Вечером 15 февраля в полицию Кривого Рога позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что планирует взорвать квартиру в Металлургическом районе.

На место происшествия немедленно направили взрывотехников, следственно-оперативную группу, патрульных полицейских. Взрывные или опасные для жизни устройства не нашли.

Правоохранители быстро установили личность лжеминера. Это 59-летний неработающий местный житель.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 250 УК Украины. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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“Днепр оперативный“ со ссылкой на собственные источники утверждает, что речь идет о квартире родителей президента Владимира Зеленского. Полиции “минер“ заявил, что намерен взорвать их жилье, так как недоволен размером своей пенсии в 2 тысячи гривен.

Напомним, Минсоцполитики рассчитывает, что в Украине с 2022-2023 годов введут накопительную пенсию.