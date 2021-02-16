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В Кривом Роге угрожали взорвать квартиру родителей Зеленского

Комментариев: 7
Местный житель сказал, что недоволен своей маленькой пенсией.
Подозреваемый в преступлении
Подозреваемый в преступлении
dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге полицейские задержали 59-летнего местного жителя, который угрожал взорвать квартиру в многоэтажке. Об этом проинформировал отдел коммуникации Нацполиции Днепропетровской области.

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Вечером 15 февраля в полицию Кривого Рога позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что планирует взорвать квартиру в Металлургическом районе.

На место происшествия немедленно направили взрывотехников, следственно-оперативную группу, патрульных полицейских. Взрывные или опасные для жизни устройства не нашли.

Правоохранители быстро установили личность лжеминера. Это 59-летний неработающий местный житель.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 250 УК Украины. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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“Днепр оперативный“ со ссылкой на собственные источники утверждает, что речь идет о квартире родителей президента Владимира Зеленского. Полиции “минер“ заявил, что намерен взорвать их жилье, так как недоволен размером своей пенсии в 2 тысячи гривен. 

Напомним, Минсоцполитики рассчитывает, что в Украине с 2022-2023 годов введут накопительную пенсию.

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Теги: Кривой Рог, квартира, минирование, Владимир Зеленский, родители
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Комментариев (7)
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DrFreeman    16.02.2021, 13:28
Оценка:  +6
DrFreeman
нужно было года так 42 назад рвануть там весь дом, чтобы наверняка эта падла не вылезла из под завалов.
DrFreeman    16.02.2021, 13:28
Оценка:  +5
DrFreeman
нужно было года так 42 назад рвануть там весь дом, чтобы наверняка эта падла не вылезла из под завалов.
LERMI_    16.02.2021, 13:26
Оценка:  +1
LERMI_
Недовльний пенсією, піди в школу попроси в борг, вчителі ж по 5000 доларів отримують, полюбому дадуть!
lusyika    16.02.2021, 13:12
Оценка:  +4
lusyika
Ну ніяк не можу зрозуміти - обрали? То тепер же скінчилась епоха бідності...чого ще треба?????
ЗовПрироды    16.02.2021, 12:58
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Шо наголосовал по приколу , то и получил. В Чем проблема ? Прикалывайся теперь
Lyonya-Space    16.02.2021, 13:08
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Ну не обобщайте.
Я тоже криворожанин и не голосовал за Зе и если честно до конца не верил, что такой результат выборов возможен...
ЗовПрироды    16.02.2021, 13:37
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Кривой-Рог город загадочный. Когда то на фуре большую часть ночи прокатали по центру в поисках улицы. Навигаторов тогда не было, и местные не смогли подсказать. А потом ближе к концу ночи заехали в темный переулок на ночевку. Утром оказалось, что мы стали ровно туда , куда надо. Бывает
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