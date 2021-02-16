75% украинцев не смогут оплачивать платежки из-за роста тарифов — опрос

Большинство граждан не готовы отнестись с пониманием к повышению цен на коммуналку.

75% украинцев не смогут оплачивать платежки из-за роста тарифов. Только каждый шестой признался, что сможет платить по новым ценам. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного Research & Branding Group.

Читай также: Свежий президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы

Так, большинство респондентов, а именно 91%, не готовы отнестись с пониманием к повышению тарифов. Противоположное мнение высказали 6% граждан, и еще 3% не смогли определиться с ответом.

Данные опроса Research & Branding Group

75% опрошенных оплачивать счета после повышения тарифа на отопление, электроэнергию, газ и его распределение с января 2021 года не смогут. 17%, каждый шестой украинец, сказали, что смогут платить и после повышения стоимости коммунальных услуг. 8% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Данные опроса Research & Branding Group

Читай также: Арестович резко высказался Геращенко: “Уровень женской ПТУшной общаги”

Стоит отметить, что опрос проводился с 20 января по 1 февраля 2021 года на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки не превышает 2,4%.

Ранее был опубликован свежий рейтинг политиков, которым украинцы доверяют больше всего.