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75% украинцев не смогут оплачивать платежки из-за роста тарифов — опрос

Комментариев: 2
Большинство граждан не готовы отнестись с пониманием к повышению цен на коммуналку.
75% украинцев не смогут оплачивать платежки из-за роста тарифов — опрос
75% украинцев не смогут оплачивать платежки из-за роста тарифов — опрос
depositphotos.com

75% украинцев не смогут оплачивать платежки из-за роста тарифов. Только каждый шестой признался, что сможет платить по новым ценам. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного Research & Branding Group.

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Так, большинство респондентов, а именно 91%, не готовы отнестись с пониманием к повышению тарифов. Противоположное мнение высказали 6% граждан, и еще 3% не смогли определиться с ответом.

Данные опроса
Данные опроса
Research & Branding Group

75% опрошенных оплачивать счета после повышения тарифа на отопление, электроэнергию, газ и его распределение с января 2021 года не смогут. 17%, каждый шестой украинец, сказали, что смогут платить и после повышения стоимости коммунальных услуг. 8% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Данные опроса
Данные опроса
Research & Branding Group

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Стоит отметить, что опрос проводился с 20 января по 1 февраля 2021 года на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки не превышает 2,4%.

Ранее был опубликован свежий рейтинг политиков, которым украинцы доверяют больше всего.

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Теги: опрос, тариф, коммуналка, цена, Украина
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Комментариев (2)
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GOOD_666    16.02.2021, 14:09
Оценка:  -22
GOOD_666
Перемога !!!
ЗовПрироды    16.02.2021, 13:33
Оценка:  +5
ЗовПрироды
Экономику уроды развивайте, а не комунальные платежи. Комунальными поборами бюджет не собрать. Такого комунальногшо скотства нет ни в одной развитой стране мира.
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