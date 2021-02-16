В Украине только три компании могут хранить вакцину Pfizer

Возможности по хранению и транспортировке американской вакцины в Украине очень ограничены.

В Украине очень ограничены технические возможности для хранения COVID-вакцины Pfizer. Их могут обеспечить только три компании. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью “Укринформу“.

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Глава правительства отметил, что вакцина фирмы Pfizer очень требовательная к условиям транспортировки и хранения – ей нужна температура в -80 градусов.

“В Украине есть три компании, способные обеспечить такие условия хранения, их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Министерства здравоохранения, этого должно хватить для того, чтобы выдерживать цикличность использования и завоза новых партий“, - заявил Шмыгаль.

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Премьер также пообещал, что имеющиеся у этих компаний мощности по хранению вакцин планируется расширять в будущем.

Напомним, Япония выбросит часть вакцин Pfizer. В стране не хватает специальных шприцов, которые позволяют извлекать из флакона все шесть доз вакцины.