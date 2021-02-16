Кабмин потратит почти 200 тысяч на “протокольные” цветы

Сумма рассчитана на закупку цветов в 2021 году.

Кабмин закупит цветы почти на 200 тыс. грн depositphotos.com/

Секретариат Кабмина заказал цветов на 198 тысяч гривен.

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Об этом стало известно из информации о госзакупках, передают Факты.

Цветы будут использоваться для протокольных мероприятий 2021 года. Они нужны для церемоний и торжественных случаев с участием премьера, замов премьер-министра и начальства секретариата Кабинета министров.

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Уточняется, что планируется приобрести цветы 75 разных видов. В частности, речь идет о розах 24 сортов, трех разновидностях гвоздики, двух видах антуриума и хризантем.

Также Кабмин заказал тюльпаны, нарциссы, эвкалипт, лозу, пионы, герберы, орхидеи, гладиолусы, плющ и еловые ветки. В стоимость входит упаковочный материал для букетов.

Напомним, ранее мы писали, что от Минздрава требуют данные о переговорах с производителями COVID-вакцины.

