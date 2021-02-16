Украина отказалась хранить в РФ свои ядерные отходы

Отработанное топливо атомных станций будут хранить дома.

Украина будет хранить ядерные отходы у себя facebook.com/atom.gov.ua

В текущем году Украина полностью прекратила вывозить отработанное ядерное топливо в российские хранилища. Теперь отходы АЭС будут хранить в Централизованном хранилище в самой Украине. Об этом и.о. президента НАЭК “Энергоатом“ Петр Котин рассказал на фореме “Украина 30“, пишет “Укринформ“.

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“Начиная с нынешнего года “Энергоатом“ больше не будет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий. Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах, наконец, отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства“, - заявил Котин.

По его словам, в декабре прошлого года было закончено строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Сейчас идут пусконаладочные работы и испытания оборудования, поставленного американской компанией Holtec.

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Первый комплекс ЦХОЯТ начнут эксплуатировать во втором квартале текущего года, первая партия отработанного топлива поступит туда уже в июле.

Напомним, Зеленский поручил урегулировать сферу энергетики. Президент ввел в действие решение СНБО, выполнение которого должно устранить угрозы в сфере атомной энергетики.