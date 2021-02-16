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Украина отказалась хранить в РФ свои ядерные отходы

Комментариев: 3
Отработанное топливо атомных станций будут хранить дома.
Украина будет хранить ядерные отходы у себя
Украина будет хранить ядерные отходы у себя
facebook.com/atom.gov.ua

В текущем году Украина полностью прекратила вывозить отработанное ядерное топливо в российские хранилища. Теперь отходы АЭС будут хранить в Централизованном хранилище в самой Украине. Об этом и.о. президента НАЭК “Энергоатом“ Петр Котин рассказал на фореме “Украина 30“, пишет “Укринформ“.

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“Начиная с нынешнего года “Энергоатом“ больше не будет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий. Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах, наконец, отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства“, - заявил Котин.

По его словам, в декабре прошлого года было закончено строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Сейчас идут пусконаладочные работы и испытания оборудования, поставленного американской компанией Holtec.

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Первый комплекс ЦХОЯТ начнут эксплуатировать во втором квартале текущего года, первая партия отработанного топлива поступит туда уже в июле.

Напомним, Зеленский поручил урегулировать сферу энергетики. Президент ввел в действие решение СНБО, выполнение которого должно устранить угрозы в сфере атомной энергетики.

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Теги: АЭС, ядерное топливо, Россия, Энергоатом
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Комментариев (4)
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толян04    16.02.2021, 14:08
Оценка:  +1
толян04
назло кондуктору куплю билет и пойду пешком!
Vixerunt    16.02.2021, 14:11
Оценка:  -1
Vixerunt
Если кондуктор моральный у_род и гопник то знаете лучше пешком.
толян04    16.02.2021, 14:14
Оценка:  0
толян04
скорее всего деньги разокрали ,побелили какойто старый коровник и теперь отходы буду хранить там
skh    16.02.2021, 13:46
Оценка:  -22
skh
Вот это будет удар так удар по РФ. Бля, вот же дебилы, на зло Путину решили ввести санкции против собственного народа.
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