В COVID-больнице Ивано-Франковска закончились койки

Больных размещают в коридорах, столовой и в кабинетах врачей.

В Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, которая лечит пациентов с СOVID-19, закончились койки. Пациенты теперь лежат в коридорах, столовой и кабинетах врачей. Об этом на совещании рассказала начальник управления здравоохранения горсовета Мария Бойко.

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По ее словам, накануне в Центральную городскую клиническую больницу госпитализировали 95 человек. Из них 79 - с пневмонией. Сейчас 89 пациентов получают кислородную терапию.

Бойко добавила, что дополнительные койко-места для больных с коронавирусом разворачиваются в других больницах.

Между тем, в Ивано-Франковской области за минувшие сутки, 15 февраля, выявили 621 новый случай СOVID-19. Всего с начала пандемии в этом регионе уже подтверждено 55 854 случая коронавируса. 45 457 человек выздоровели, а 1 058 – умерли.

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Ранее заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко заявила, что уже более 50% украинцев переболели COVID-19.