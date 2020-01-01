В сеть попали зрелищные фото замерзшего равнинного водопада

Речь идет о Джуринском водопаде на Тернопольщине, самом большом в Украине.

В Тернопольской области морозы преобразили Джуринский водопад, который также известен как Червоноградский.

В сети появились фото природного явления, их показал фотограф Владимир Тихович в facebook.

Червоноградский водопад зимой, Нырков, - написано под снимками.

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Водопад расположен в Залещицком районе Тернопольской области. Он считается самым большим из равнинных водопадов страны. Его высота – около 16 метров.

На фото запечатлены ледяные глыбы, в которые превратились застывшие потоки воды. Рядом также видны развалины водяной мельницы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре водолазы искали в реке четверых пропавших школьников.

