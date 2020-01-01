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На Харьковщине банда вымогала деньги у бизнеса за “разрешение” работать

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Подозреваемых задержали во время передачи $10 тыс.
На Харьковщине банда вымогала деньги у бизнеса за “разрешение” работать
На Харьковщине банда вымогала деньги у бизнеса за “разрешение” работать
Нацполиция

На Харьковщине банда вымогала деньги и запугивала местных предпринимателей за “разрешение” спокойно работать. За такую “услугу” обвиняемые требовали платить 10-15 тыс грн каждый месяц. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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Следователи установили, что преступную группировку организовал председатель общественной организации. Ранее у него уже были проблемы с законом, потому в схему он привлек несколько человек также с криминальным прошлым.

Организатора банды задержали, когда он получал $10 тыс собранной с местных бизнесменов “дани”. Ранее также был задокументирован факт получения суммы в 10 тыс грн. В рамках обысков в домах обвиняемых нашли оружие, кастет, стилет, ножи, нунчаки, 184 тыс грн, а также удостоверение журналиста.

Фото изъятого оружия
Фото изъятого оружия
Нацполиция

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В данным момент правоохранители решают вопрос об избрании мужчинам меры пресечения. Все они были задержаны.

Ранее сообщалось, что судью из Закарпатья осудили на 6 лет тюрьмы за взятки.

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Теги: полиция, Харьковская область, бизнес, вымогатели, оружие
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