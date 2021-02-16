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Шмыгаль рассказал, когда Украину возьмут в НАТО

Комментариев: 1
По словам премьера, страна сможет вступить в альянс после подтверждения военных стандартов.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
facebook.com/dshmyhal/

Украине, чтобы вступить в НАТО, нужно подтвердить полное соответствие армии стандартам организации. Как только она это сделает, сможет присоединиться к альянсу.

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Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

По словам чиновника, Северо-Атлантический альянс ждет Украину с открытой дверью. Такое заявление сделал госсекретарь Йенс Столтенберг на встрече с украинским премьер-министром.

Это дословная цитата и в ней содержится вся суть и смысл наших переговоров, - отметил Шмыгаль.

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Также премьер добавил, что Украина настаивает на параллельном курсе с Грузией по Плану действий относительно членства в НАТО. По словам Шмыгаля, Грузия больше остальных подготовлена к вступлению в организацию из стран восточного партнерства.

Мы отстаем и нам важно догнать Грузию, чтобы вместе войти в План действий по членству, - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Также чиновник рассказал, что в этом году запланировано провести совместные с НАТО учения. Украина сможет продемонстрировать там уровень военной подготовки.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС не согласен менять Соглашение об ассоциации.

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Теги: Шмыгаль, Премьер - министр, НАТО
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Комментариев (1)
Woodbrother    16.02.2021, 15:21
Оценка:  +2
Woodbrother
Мы уже 30лет участвуем во всех НАТОвских военных операциях. Мы уже так стандартизировались, как никто другой. Пора уже принять политическое решение без оглядки на кремлевских придурков. Никаких отношений с фашистской на россией у нас все равно больше не будет . Пора идти туда, где нас ждут.
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