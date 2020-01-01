Преподавателю "Львовской политехники" запретили использовать порно-метод обучения

Он получил выговор.

Преподавателю Национального университета "Львовская политехника" Дмитрию Зербино объявили выговор за то, что он студентам во время контрольной работы по дискретной математике показывал порнографические изображения. Ему запретили использовать этот "метод" обучения, сообщает Zaxid.net.

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Для расследования поведения преподавателя была создана специальная комиссия. Она на 2 месяца отстранила Зербино от работы. Ему объявили выговор за использование неразрешенных учебных материалов. Предупреждения получили директор Института компьютерных наук "Львовской политехники" и заведующий кафедрой.

Напомним, в конце 2020 года стало известно о необычном методе обучения одного из преподавателей "Львовской политехники". В контрольной работе по дискретной математике для студентов 1-го курса после ответа на

каждый вопрос появлялось порнографическое изображение.

Преподаватель заявил, что подобный метод обучения используют в Японии. Однако, не всем студентам этот метод понравился. В результате после скандала в СМИ во "Львовской политехнике" создали специальную комиссию, которая изучила все обстоятельства этого дела.

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