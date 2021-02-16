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В Украине черных лесорубов и археологов будут выслеживать из космоса

Комментариев: 2
Соответствующий договор заключили представители Госкосмоса и Министерства защиты окружающей среды.
Незаконная вырубка будет отслеживаться со спутника
Незаконная вырубка будет отслеживаться со спутника
unian.net

В Украине нарушителей, причиняющих вред экологии, будут отслеживать из космоса.

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Об этом сообщило Государственное космическое агентство.

Уточняется, что будет проводиться аэрокосмическая съемка. Это поможет, в частности, поймать на горячем черных археологов, добывающих полезные ископаемые, и лесорубов, незаконно уничтожающих деревья. Таким же способом будут выяснять, как появляются стихийные свалки и застройка побережья.

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Соответствующие договоренности Госкосмос заключил с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов. Отмечено, что спектр использования спутниковых снимков в Украине расширился. В планах – активно внедрять сервисы, которые работают в передовых странах и предупреждают экологические преступления.

В Госкосмосе добавили, что центр управления и испытаний космических средств разрабатывает методики применения снимков в деятельности инспекторов Минэкологии. Это позволит обеспечить правомочность спутниковых данных в суде.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом найдена свалка эпидемически опасных отходов.

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Теги: лесоруб, спутниковые снимки, космос, экология
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Комментариев (3)
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xapi3mat    16.02.2021, 17:22
Оценка:  0
xapi3mat
космонвты-лесники! )))
ЫЫР69    16.02.2021, 16:39
Оценка:  -22
ЫЫР69
а чего их искать ....они все в зраде сидят
Свидома-Погань    16.02.2021, 16:23
Оценка:  -22
Свидома-Погань
Из откуда???Из космоса)))))))))и пешком не барское это дело?)))Слава украинскому космосу!!!
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