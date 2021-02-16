В Украине черных лесорубов и археологов будут выслеживать из космоса

Соответствующий договор заключили представители Госкосмоса и Министерства защиты окружающей среды.

Незаконная вырубка будет отслеживаться со спутника unian.net

В Украине нарушителей, причиняющих вред экологии, будут отслеживать из космоса.

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Об этом сообщило Государственное космическое агентство.

Уточняется, что будет проводиться аэрокосмическая съемка. Это поможет, в частности, поймать на горячем черных археологов, добывающих полезные ископаемые, и лесорубов, незаконно уничтожающих деревья. Таким же способом будут выяснять, как появляются стихийные свалки и застройка побережья.

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Соответствующие договоренности Госкосмос заключил с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов. Отмечено, что спектр использования спутниковых снимков в Украине расширился. В планах – активно внедрять сервисы, которые работают в передовых странах и предупреждают экологические преступления.

В Госкосмосе добавили, что центр управления и испытаний космических средств разрабатывает методики применения снимков в деятельности инспекторов Минэкологии. Это позволит обеспечить правомочность спутниковых данных в суде.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом найдена свалка эпидемически опасных отходов.

