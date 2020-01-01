У потерпевших требовали деньги за неразглашение обстоятельств частной жизни.

В Одессе полицейский с бандой предлагал интимные услуги и грабил людей Нацполиция Украины

В Одессе задержали действующего полицейского, который предлагал интимные услуги, а затем грабил людей. Обвиняемый действовал в сговоре с 4 лицами, которые выдавали себя за правоохранителей. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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Так, группировка размещала в Сети объявление об оказании интимных услуг. Их якобы предоставляла девушка с парнем, или же парнем с нетрадиционной сексуальной ориентацией, в частности с несовершеннолетним.

Через мессенджеры жертв приглашали на арендованную квартиру. Там устанавливалась скрытая камера. Когда люди оставались наедине с исполнителем интимного заказа, в квартиру заходили задержанные, которые представлялись полицией.

Фото найденных денег Нацполиция Украины

За сохранение информации о личной жизни людей правоохранители требовали деньги, считает следствие. Их пугали привлечением к уголовной ответственности за якобы связь с несовершеннолетними. Наличные средства просто отбирали, а если деньги были на карте, то требовали перевод.

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Во время проверки оказалось, что 4 человека из группировки были ненастоящими полицейскими, а один из них был действующим работником полиции Киевской области. 2 участника банды имеют судимости, говорится в сообщении.

Все подозреваемые задержаны. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине банда вымогала деньги у бизнеса за “разрешение” работать.