Документ также запрещает увольнять часть чиновников из-за политических решений.

В Украине возобновили конкурсы для госслужащих: Рада приняла закон УНИАН

В Украине возобновили конкурсы для государственных служащих. Верховная Рада проголосовала за соответствующий закон №4531. Подробности прозвучали на трансляции заседания парламента.

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Так, согласно документу, в течение 6 месяцев с момента вступления его в силу в стране будут объявлены конкурсы на ряд должностей. Их занимают чиновники, заключившие контракты о госслужбе на время действия карантина, который устанавливал Кабмин.

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Контракты будут действовать до назначения на должность нового человека по результатам конкурсов. Отборы, решения по результатам которых приняты или не были обнародованы, будут отменены.

Также закон запрещает увольнять госслужащих категории “А” с должности по политически мотивированным решениям.

Ранее сообщалось, что Рада попросила усилить санкции против РФ за аннексию Крыма.