Под Киевом отравились две семиклассницы, одна умерла

Полицейские выясняют, что послужило причиной трагедии.

В городе Боярка под Киевом две семиклассницы академического лицея "Гармония" отравились неизвестным веществом, одна девочка умерла. Об этом информирует пресс-служба Киевской ОГА.

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"Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - говорится в сообщении.

Глава Киевской области Василий Володин уже поручил профильным службам срочно разобраться в обстоятельствах трагедии. Расследованием занимается местная полиция.

Напомним, в Киеве 13-летняя девочка упала с огромной высоты. В полиции пока не знают, почему погиб ребенок. Открыли уголовное дело по статье об убийстве.