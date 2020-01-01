Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минкульт взял курс на "мягкую украинизацию"

Комментариев: 0
Профильное министерство хочет популяризировать государственный язык, не прибегая к штрафам.
Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
Фейсбук

В Украине нужно провести “мягкую украинизацию“, а потому штрафы за нарушение норма языкового закона следует пока отсрочить. Об этом Министр культуры Александр Ткаченко заявил в интервью BBC Украина.

Читай также: Министр культуры отреагировал на блокировку трех украинских телеканалов

Глава Минкульта уверен, что внедрение системы штрафов в самом начале – плохая идея. По мнению министра, уже одни только разговоры о штрафах вызывают напряжение в обществе. Поэтому начинать следует не со штрафов, а с популяризации украинского языка.

“Следует иметь четкую публичную позицию и ее демонстрировать, аргументировать и убеждать общественное мнение в том, что курс на украинизацию, но мягкую украинизацию - неизменен. Но для начала стоит дать толчок массовой популяризации украинского языка“, - считает Ткаченко.

Читай также: Минкульт назвал новые ограничения для туризма

По словам министра, сейчас Кабмин рассматривает государственную программу, в которой среди прочего предлагается организовать бесплатные онлайн-курсы по изучению украинского языка.

Если все будет нормально, попробуем запустить их в этом году, - заявил Ткаченко.

Напомним, министр культуры рассказал, сколько продлится кризис в сфере туризма. По имеющимся данным, туристическая отрасль начнет восстанавливаться не раньше 2023 года.

Поделись:
Теги: Ткаченко, Кабмин, Минкульт, украинский язык
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь